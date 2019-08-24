По факту гибели слесаря-электрика СГЭТ возбуждено уголовное дело

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 22 июля утром 48-летний слесарь-электрик по ремонту электрооборудования МУПП «СГЭТ» был допущен до проведения работ по ремонту трамвайного вагона, то есть выполнению работ на высоте. При этом соответствующее обучение работник не проходил, средства индивидуальной защиты им не использовались. Для выполнения работ он поднялся на крышу вагона, откуда упал на бетонный пол цеха. В результате падения с высоты мужчина получил открытую травму черепа с переломом костей и ушибом головного мозга тяжелой степени. Пострадавший был госпитализирован в лечебное учреждение, где впоследствии скончался от полученных телесных повреждений.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Изъята необходимая документация. Расследование уголовного дела продолжается.