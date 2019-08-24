Саратовцы примут участие в Спартакиаде пенсионеров России
Соревнования пройдут с 24 по 27 августа в Уфе.
По информации пресс-службы ОПФР по Саратовской области, масштабном спортивном мероприятии для лиц старшего возраста примут участие 700 участников из 75 российских регионов и восьми зарубежных стран: Сербии, Чехии, Германии, Финляндии, Великобритании, Литвы, Франции и Армении.
Саратовскую область представят победители регионального этапа в личных видах спорта Михаил Максименко, Татьяна Рехлина, Александр Попов, Василий Никифоров, Лилия Красякова, Татьяна Захарова, Александр Добролюбов и Татьяна Алексеева.
В программе спартакиады представлено шесть видов спорта, включая легкую атлетику, плавание, настольный теннис, пулевую стрельбу, шахматы и дартс. Помимо этого, участники смогут сдать нормативы ГТО.