24 августа 2019 СУББОТА
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15:54 | 23 августа
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14:15 | 23 августа
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13:21 | 23 августа
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12:30 | 23 августа
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11:38 | 23 августа
По факту гибели слесаря-электрика СГЭТ возбуждено уголовное дело
10:45 | 23 августа
Задержаны подозреваемые в осквернении мемориала воинам-афганцам
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Задержаны подозреваемые в осквернении мемориала воинам-афганцам

Новости
Задержаны подозреваемые в осквернении мемориала воинам-афганцам


В их отношении составлены протоколы об административных правонарушениях.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, 22 августа в сети интернет была размещена фотография с изображением двух мужчин, справляющих нужду на баннер с фотографиями воинов – интернационалистов, погибших при выполнении задач в республике Афганистан, возле мемориала «Воинам-интернационалистам», расположенным на 3 Дачной. ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками городской полиции задержаны два гражданина , которые подозреваются в осквернении монумента «Воинам-интернационалистам».

Управлением МВД России по городу Саратову были приняты меры по задержанию подозреваемых - мужчин 1989 и 1999 года рождения, ранее неоднократно судимых. Вчера они были доставлены в ОП №4, где пояснили, что были в состоянии алкогольного опьянения и в момент совершения правонарушения не понимали, где находятся.