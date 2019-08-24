Задержаны подозреваемые в осквернении мемориала воинам-афганцам

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, 22 августа в сети интернет была размещена фотография с изображением двух мужчин, справляющих нужду на баннер с фотографиями воинов – интернационалистов, погибших при выполнении задач в республике Афганистан, возле мемориала «Воинам-интернационалистам», расположенным на 3 Дачной. ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками городской полиции задержаны два гражданина , которые подозреваются в осквернении монумента «Воинам-интернационалистам».Управлением МВД России по городу Саратову были приняты меры по задержанию подозреваемых - мужчин 1989 и 1999 года рождения, ранее неоднократно судимых. Вчера они были доставлены в ОП №4, где пояснили, что были в состоянии алкогольного опьянения и в момент совершения правонарушения не понимали, где находятся.