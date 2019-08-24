Гандболисты "СГАУ-Саратов" завоевали Кубок памяти В.Г.Лаврова

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Вчера, 22 августа, в Буденновске завершился ставший уже традиционным "Турнир памяти Заслуженного тренера России Лаврова Виктора Георгиевича". В соревнованиях принимали участие восемь клубов суперлиги:"СГАУ-Саратов" (Саратов), "Динамо-Виктор" (Ставрополь), "Пермские медведи" (Пермь), "СКИФ"(Краснодар), "Таганрог-ЮФУ"(Таганрог), "Каустик"(Волгоград), "Динамо"(Астрахань), "Динамо"(Челябинск).Напомним, что в полуфинале "аграрии" одержали победу над новичком суперлиги командой из Таганрога со счетом 31:27. В финале их ждал хороший знакомый соперник - "Пермские медведи", матчи с которым всегда проходят в интересной и упорной борьбе. Не исключений стала и решающая игра в Буденновске.На протяжении всего первого тайма саратовцы держали преимущество в 3-4 мяча, команды ушли на перерыв при счете 16:13. Учитывая потенциал соперника, задел совсем небольшой, что и показали последние 30 минут, которые получились куда более напряженными. Уже в начале второго игрового отрезка пермякам удалось сократить отставание до минимума, а к середине тайма и сравнять счет. В какой-то момент "аграрии" оказались в роли догоняющих, но, к радости саратовских болельщиков, это продолжалось недолго. Они снова взяли игру в свои руки и вышли в перед с комфортным для концовки матча преимуществом - 29:26. "Медведям" не хватило сил и времени, чтобы отыграться. Максимум, что они смогли сделать, так это сократить счет до минимума. Итог матча - 32:31 в пользу "СГАУ-Саратов".По информации пресс-службы саратовского клуба, лучшим игроком турнира признан разыгрывающий "СГАУ-Саратов" Александр Измайлов, лучшим бомбардиром - левый крайний Михаил Шарков, забросивший в пяти играх 36 мячей.