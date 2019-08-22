22 августа 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:10 | 22 августа
Жителей Ленинского района приглашают на "Ночь кино" в сквер "Победа"
16:29 | 22 августа
Саратовцев предупреждают о грозе
15:40 | 22 августа
В Саратове пройдут операции "Нетрезвый водитель" и "Пешеход. Пешеходный переход"
14:47 | 22 августа
Открыт прием заявок на участие благотворительных организаций в премии «Лицо Нации 2019»
13:52 | 22 августа
Авиакомпания «Победа» увеличивает количество рейсов в Москву из аэропорта "Гагарин"
13:11 | 22 августа
Завершился ремонт автомобильной дороги «Елшанка – Поповка – Старая Лебежайка»
12:22 | 22 августа
Саратовцев приглашают на тематическую экскурсию «Символы государства Российского» в исторический парк
11:33 | 22 августа
В Саратове запишут "международный" диск духовных песнопений
10:42 | 22 августа
Саратовцы стали больше тратить денег на еду, меньше - на одежду и обувь
09:51 | 22 августа
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Жителей Ленинского района приглашают на "Ночь кино" в сквер "Победа"

Новости



Акция стартует 24 августа в 20.00.

По информации областного методического киновидеоцентра, в сквере «Победа» будет организована работа губернской кинопередвижки. Киносеансы пройдут под открытым небом.

В этот вечер в компании других любителей кино, с друзьями и близкими можно будет увидеть уже полюбившиеся отечественные киноленты: фильм-сказку Евгения Бедарева «Домовой» (6+), комедию Ильи Куликова «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+), а также военную драму Андрея Волгина «Балканский рубеж» (16+).

Именно эти фильмы стали победителями всероссийского зрительского интернет-голосования, которое проходило в июне-июле 2019 года на сайте ИА «ТАСС».