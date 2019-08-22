Жителей Ленинского района приглашают на "Ночь кино" в сквер "Победа"
Акция стартует 24 августа в 20.00.
По информации областного методического киновидеоцентра, в сквере «Победа» будет организована работа губернской кинопередвижки. Киносеансы пройдут под открытым небом.
В этот вечер в компании других любителей кино, с друзьями и близкими можно будет увидеть уже полюбившиеся отечественные киноленты: фильм-сказку Евгения Бедарева «Домовой» (6+), комедию Ильи Куликова «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+), а также военную драму Андрея Волгина «Балканский рубеж» (16+).
Именно эти фильмы стали победителями всероссийского зрительского интернет-голосования, которое проходило в июне-июле 2019 года на сайте ИА «ТАСС».