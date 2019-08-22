Саратовцев предупреждают о грозе
МЧС призывает жителей области соблюдать основные меры личной безопасности.
По данным Саратовского гидрометцентра, завтра, 23 августа, местами по области ожидается дождь, гроза, ветер северо-восточный с порывами 12-17 м/с. Температура ночью +15...+20°, в пониженных местах до +11°, днем +26...+31°, в южной половине до +34°.
В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности. В частности, необходимо закрыть окна, двери, чердачные люки, убрать с балконов громоздкие вещи, не перегружать линии электропередач, по возможности ограничить время своего пребывания на улице, соблюдать осторожность при передвижении.