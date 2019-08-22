22 августа 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:10 | 22 августа
Жителей Ленинского района приглашают на "Ночь кино" в сквер "Победа"
16:29 | 22 августа
Саратовцев предупреждают о грозе
15:40 | 22 августа
В Саратове пройдут операции "Нетрезвый водитель" и "Пешеход. Пешеходный переход"
14:47 | 22 августа
Открыт прием заявок на участие благотворительных организаций в премии «Лицо Нации 2019»
13:52 | 22 августа
Авиакомпания «Победа» увеличивает количество рейсов в Москву из аэропорта "Гагарин"
13:11 | 22 августа
Завершился ремонт автомобильной дороги «Елшанка – Поповка – Старая Лебежайка»
12:22 | 22 августа
Саратовцев приглашают на тематическую экскурсию «Символы государства Российского» в исторический парк
11:33 | 22 августа
В Саратове запишут "международный" диск духовных песнопений
10:42 | 22 августа
Саратовцы стали больше тратить денег на еду, меньше - на одежду и обувь
09:51 | 22 августа
Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек на пожаре
Как отдохнуть без лишних вложений
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Саратовцев предупреждают о грозе

Новости
Саратовцев предупреждают о грозе


МЧС призывает жителей области соблюдать основные меры личной безопасности.

По данным Саратовского гидрометцентра, завтра, 23 августа, местами по области ожидается дождь, гроза, ветер северо-восточный с порывами 12-17 м/с. Температура ночью +15...+20°, в пониженных местах до +11°, днем +26...+31°, в южной половине до +34°.

В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности. В частности, необходимо закрыть окна, двери, чердачные люки, убрать с балконов громоздкие вещи, не перегружать линии электропередач, по возможности ограничить время своего пребывания на улице, соблюдать осторожность при передвижении.