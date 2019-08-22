В Саратове пройдут операции "Нетрезвый водитель" и "Пешеход. Пешеходный переход"
Их цель - профилактика дорожного-транспортных происшествий на улицах города.
По информации ГИБДД г. Саратов, 22 и 25 августа в вечернее и ночное время дорожные полицейские проведут оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Основная цель мероприятия - выявление водителей, находящихся в состоянии опьянения, и профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.
23 и 28 августа сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие "Пешеход. Пешеходный переход". Оно будет направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов.
Водителей просят с пониманием отнестись к профилактическим мероприятиям, которые проводятся в целях обеспечения безопасности граждан.