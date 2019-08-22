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В Саратове пройдут операции "Нетрезвый водитель" и "Пешеход. Пешеходный переход"

Новости
В Саратове пройдут операции "Нетрезвый водитель" и "Пешеход. Пешеходный переход"

Их цель - профилактика дорожного-транспортных происшествий на улицах города.

По информации ГИБДД г. Саратов, 22 и 25 августа в вечернее и ночное время дорожные полицейские проведут оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Основная цель мероприятия - выявление водителей, находящихся в состоянии опьянения, и профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.

23 и 28 августа сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие "Пешеход. Пешеходный переход". Оно будет направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов.

Водителей просят с пониманием отнестись к профилактическим мероприятиям, которые проводятся в целях обеспечения безопасности граждан.