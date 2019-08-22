Открыт прием заявок на участие благотворительных организаций в премии «Лицо Нации 2019»
Ассоциация благотворительных фондов объявила об открытии приема заявок на участие во Всероссийской премии в области благотворительности «Лицо Нации». В этом году мероприятие пройдет во второй раз. Организаторы приглашают благотворительные организации, реализующие более одного года благотворительные проекты на территории России, не входящие в политические или государственные структуры, стать участниками конкурса в 12 номинациях.
Цель премии (http://facethenation.ru/about/) – привлечь внимание общественности к самым активным организациям и фондам в сфере благотворительности, повысить социальную значимость и престиж этой деятельности, популяризировать ее среди всех слоев населения. Кроме того, премия позволяет дополнительно освещать благотворительные проекты в обзорах информационных партнеров. В 2019 году ими выступают «Московский комсомолец», «Известия», «Вечерняя Москва», «Столица Москва», «Профиль», «Теленеделя», «Собеседник», «БМ 24», «Российская газета», news.ru, Regnum, РИА «Новости», «Экспресс Новости. Также информация о проектах номинантов премии будет публиковаться в журнале «Социальная защита в России», распространяться на отечественных форумах и саммитах, соцсетях и на сайте премии.