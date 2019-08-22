22 августа 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:10 | 22 августа
Жителей Ленинского района приглашают на "Ночь кино" в сквер "Победа"
16:29 | 22 августа
Саратовцев предупреждают о грозе
15:40 | 22 августа
В Саратове пройдут операции "Нетрезвый водитель" и "Пешеход. Пешеходный переход"
14:47 | 22 августа
Открыт прием заявок на участие благотворительных организаций в премии «Лицо Нации 2019»
13:52 | 22 августа
Авиакомпания «Победа» увеличивает количество рейсов в Москву из аэропорта "Гагарин"
13:11 | 22 августа
Завершился ремонт автомобильной дороги «Елшанка – Поповка – Старая Лебежайка»
12:22 | 22 августа
Саратовцев приглашают на тематическую экскурсию «Символы государства Российского» в исторический парк
11:33 | 22 августа
В Саратове запишут "международный" диск духовных песнопений
10:42 | 22 августа
Саратовцы стали больше тратить денег на еду, меньше - на одежду и обувь
09:51 | 22 августа
Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек на пожаре
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Открыт прием заявок на участие благотворительных организаций в премии «Лицо Нации 2019»

Новости
Открыт прием заявок на участие благотворительных организаций в премии «Лицо Нации 2019»


Ассоциация благотворительных фондов объявила об открытии приема заявок на участие во Всероссийской премии в области благотворительности «Лицо Нации». В этом году мероприятие пройдет во второй раз. Организаторы приглашают благотворительные организации, реализующие более одного года благотворительные проекты на территории России, не входящие в политические или государственные структуры, стать участниками конкурса в 12 номинациях.

Цель премии (http://facethenation.ru/about/) – привлечь внимание общественности к самым активным организациям и фондам в сфере благотворительности, повысить социальную значимость и престиж этой деятельности, популяризировать ее среди всех слоев населения. Кроме того, премия позволяет дополнительно освещать благотворительные проекты в обзорах информационных партнеров. В 2019 году ими выступают «Московский комсомолец», «Известия», «Вечерняя Москва», «Столица Москва», «Профиль», «Теленеделя», «Собеседник», «БМ 24», «Российская газета», news.ru, Regnum, РИА «Новости», «Экспресс Новости. Также информация о проектах номинантов премии будет публиковаться в журнале «Социальная защита в России», распространяться на отечественных форумах и саммитах, соцсетях и на сайте премии.