Авиакомпания «Победа» увеличивает количество рейсов в Москву из аэропорта "Гагарин"

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По информации пресс-службы аэропорта "Гагарин", с 15 сентября по 30 сентября на московском направлении будет выполняться 10 рейсов в неделю по маршруту «Внуково-Гагарин-Внуково», а с 1 октября два рейса ежедневно. Полеты в Санкт-Петербург авиаперевозчик будет осуществлять три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам с 29 октября.Дополнительный ежедневный рейс из столичного аэропорта Внуково будет прибывать в Саратов в 10:50, обратный вылет в 11:20. Рейсы из санкт-петербургского аэропорта Пулково будут прибывать в аэропорт «Гагарин» в 13.30, обратный вылет в 14.00. Время в полете до Северной столицы составит 2 часа 15 минут.Продажа билетов на новые рейсы уже открыта.