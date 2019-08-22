22 августа 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:10 | 22 августа
Жителей Ленинского района приглашают на "Ночь кино" в сквер "Победа"
16:29 | 22 августа
Саратовцев предупреждают о грозе
15:40 | 22 августа
В Саратове пройдут операции "Нетрезвый водитель" и "Пешеход. Пешеходный переход"
14:47 | 22 августа
Открыт прием заявок на участие благотворительных организаций в премии «Лицо Нации 2019»
13:52 | 22 августа
Авиакомпания «Победа» увеличивает количество рейсов в Москву из аэропорта "Гагарин"
13:11 | 22 августа
Завершился ремонт автомобильной дороги «Елшанка – Поповка – Старая Лебежайка»
12:22 | 22 августа
Саратовцев приглашают на тематическую экскурсию «Символы государства Российского» в исторический парк
11:33 | 22 августа
В Саратове запишут "международный" диск духовных песнопений
10:42 | 22 августа
Саратовцы стали больше тратить денег на еду, меньше - на одежду и обувь
09:51 | 22 августа
Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек на пожаре
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Завершился ремонт автомобильной дороги «Елшанка – Поповка – Старая Лебежайка»

Новости
Завершился ремонт автомобильной дороги «Елшанка – Поповка – Старая Лебежайка»


Она востребована жителями сразу нескольких сел, также по ней можно добраться до горнолыжного курорта в Хвалынске.

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства области, в этом году отремонтировано три участка дороги (к селам Елшанка, Поповка, Старая Лебежайка) общей протяженностью 5 км в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день все работы завершены, и заказчик (дирекция транспорта и дорожного хозяйства) ведет приемку объекта.

На сегодняшний день это не единственная трасса в Хвалынском районе, на которой ведутся работы. В настоящее время ремонтируются автоподъезды к селам Демкино и Апалиха от автомобильной дороги Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград». Первый этап предусматривает ремонт участка 5 км. Сейчас уложен верхний слой асфальта на 4,4 км. По проекту там предстоит полная замена грунта. По второму этапу – ремонт участка (5 км) – сейчас идут торги. Все участки должны быть отремонтированы в этом году.