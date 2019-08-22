Завершился ремонт автомобильной дороги «Елшанка – Поповка – Старая Лебежайка»

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По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства области, в этом году отремонтировано три участка дороги (к селам Елшанка, Поповка, Старая Лебежайка) общей протяженностью 5 км в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день все работы завершены, и заказчик (дирекция транспорта и дорожного хозяйства) ведет приемку объекта.На сегодняшний день это не единственная трасса в Хвалынском районе, на которой ведутся работы. В настоящее время ремонтируются автоподъезды к селам Демкино и Апалиха от автомобильной дороги Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград». Первый этап предусматривает ремонт участка 5 км. Сейчас уложен верхний слой асфальта на 4,4 км. По проекту там предстоит полная замена грунта. По второму этапу – ремонт участка (5 км) – сейчас идут торги. Все участки должны быть отремонтированы в этом году.