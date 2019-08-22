22 августа 2019 ЧЕТВЕРГ
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12:22 | 22 августа
Саратовцев приглашают на тематическую экскурсию «Символы государства Российского» в исторический парк
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Саратовцев приглашают на тематическую экскурсию «Символы государства Российского» в исторический парк

Новости
Саратовцев приглашают на тематическую экскурсию «Символы государства Российского» в исторический парк


Она посвящена Дню государственного флага, который празднуется сегодня, 22 августа.

По информации министерства культуры области, сегодня праздничные концертные программы, акции, флешмобы, торжественное вручение паспортов, квесты пройдут во всех районах области. В областном центре концертные программы пройдут в парках, скверах, на новой Набережной. Концерт на Набережной завершится красочным танцевальным флешмобом.

К Дню государственного флага команда исторического парка «Россия – моя история» подготовила новую тематическую экскурсию «Символы государства Российского». Ее можно будет посетить с 22 по 25 августа.

Гостям расскажут о неотъемлемых символах государстве – гербе, флаге и гимне, какими были символы Русского государства, как изменялись в течение времени, а также об истории происхождения символов современной России.