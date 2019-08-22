22 августа 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:10 | 22 августа
Жителей Ленинского района приглашают на "Ночь кино" в сквер "Победа"
16:29 | 22 августа
Саратовцев предупреждают о грозе
15:40 | 22 августа
В Саратове пройдут операции "Нетрезвый водитель" и "Пешеход. Пешеходный переход"
14:47 | 22 августа
Открыт прием заявок на участие благотворительных организаций в премии «Лицо Нации 2019»
13:52 | 22 августа
Авиакомпания «Победа» увеличивает количество рейсов в Москву из аэропорта "Гагарин"
13:11 | 22 августа
Завершился ремонт автомобильной дороги «Елшанка – Поповка – Старая Лебежайка»
12:22 | 22 августа
Саратовцев приглашают на тематическую экскурсию «Символы государства Российского» в исторический парк
11:33 | 22 августа
В Саратове запишут "международный" диск духовных песнопений
10:42 | 22 августа
Саратовцы стали больше тратить денег на еду, меньше - на одежду и обувь
09:51 | 22 августа
Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек на пожаре
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратове запишут "международный" диск духовных песнопений

Новости / Культура
В Саратове запишут "международный" диск духовных песнопений


Запись будет проходить с 19 по 26 августа по инициативе хора русско-американского института им. патриарха Тихона (США).

По информации министерства культуры области, в сводный мужской хор, собранный специально для записи, также войдут мужской хор Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Архиерейский хор Саратовской митрополии.

В записи под руководством известного дирижера Владимира Горбика примут участие пятьдесят шесть певчих из пяти стран (США, Канады, Австралии, Сербии и России). В альбом войдут духовные произведения разных композиторов, посвященные Пресвятой Богородице.

Запись CD-диска будет проводиться в Свято-Никольском мужском монастыре компанией Sound Mirror – обладательницей более 100 премий «Грэмми».

22 августа сводный хор выступит с концертом в большом зале Саратовской государственной консерватории им.Л.В.Собинова. Кроме того, по итогам планируется организовать выступление, на котором будут исполнены произведения, записанные в Саратове, а также другие духовные песнопения, в Москве. Специальным гостем мероприятия станет народный артист России Евгений Миронов. Все вырученные от концерта средства будут направлены на поддержку подопечных Благотворительного фонда «Жизнь в Движении», учредителями которого являются Евгений Миронов и Наталья Шагинян-Нидэм.