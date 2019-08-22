В Саратове запишут "международный" диск духовных песнопений

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Запись будет проходить с 19 по 26 августа по инициативе хора русско-американского института им. патриарха Тихона (США).По информации министерства культуры области, в сводный мужской хор, собранный специально для записи, также войдут мужской хор Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Архиерейский хор Саратовской митрополии.В записи под руководством известного дирижера Владимира Горбика примут участие пятьдесят шесть певчих из пяти стран (США, Канады, Австралии, Сербии и России). В альбом войдут духовные произведения разных композиторов, посвященные Пресвятой Богородице.Запись CD-диска будет проводиться в Свято-Никольском мужском монастыре компанией Sound Mirror – обладательницей более 100 премий «Грэмми».22 августа сводный хор выступит с концертом в большом зале Саратовской государственной консерватории им.Л.В.Собинова. Кроме того, по итогам планируется организовать выступление, на котором будут исполнены произведения, записанные в Саратове, а также другие духовные песнопения, в Москве. Специальным гостем мероприятия станет народный артист России Евгений Миронов. Все вырученные от концерта средства будут направлены на поддержку подопечных Благотворительного фонда «Жизнь в Движении», учредителями которого являются Евгений Миронов и Наталья Шагинян-Нидэм.