Саратовцы стали больше тратить денег на еду, меньше - на одежду и обувь

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По словам главного статистика области, в период с 2014 по 2018 год расходы наших сограждан увеличились на 16,4%.- В 2014-м году расходы саратовцев на продовольственные товары составляли 36%, и столько же – на непродовольственные, – озвучил данные глава Саратовстата. - В 2017-м году потребительские расходы на продукты питания увеличились до 42%, а расходы на непродовольственные товары уменьшились до 29%. Проще говоря, люди больше денег тратили на еду, и меньше – на одежду, обувь, технику, мебель, и так далее.Однако, по словам Вячеслава Сомова, в 2018 году картина изменилась к лучшему. Была отмечена тенденция снижения доли расходов на покупку продуктов питания с 42% до 39% и увеличение расходов на покупку непродовольственных товаров с 29% до 32%.Также, за последние 5 лет снизились расходы на непродовольственные товары первой необходимости – обувь и одежду.- Во время опросов населения статистики выяснили, что люди стали чаще искать акции и скидки на эти товары. Кроме того, семьи стали больше пользоваться интернетом для покупок одежды и обуви. Так, расходы на доставку товаров, купленных по интернету за последние 5 лет, по результатам наших обследований, выросли в 4 раза, - пояснил глава Саратовстата.