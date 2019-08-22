Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек на пожаре

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По информации СУ СКР по Саратовской области, около 2 часов ночи произошло возгорание двухэтажного деревянного жилого дома старой постройки. После тушения огня в доме обнаружены тела мужчины и женщины. По предварительным данным, причиной их гибели стало отравление продуктами горения. Кроме того, еще одна пожилая жительница этого дома получила ожоги и госпитализирована в лечебное.В настоящее время следователями завершен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Попредварительным, очаг возгорания находился снаружи с торцевой части здания. Продолжается установление всех обстоятельств произошедшего и личности погибших. Проводится судебно-медицинское исследование для определения точной причины смерти мужчины и женщины, а также пожарно-техническая экспертиза с целью установления причины возгорания. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, которые могут быть причастны к возгоранию.