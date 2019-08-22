Вячеслав Моше Кантор совместно с мемориалом «Яд Вашем» организует Пятый Всемирный форум памяти Холокоста

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«Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!» - под таким названием 23 января 2020 года в Иерусалиме пройдёт Пятый Всемирный форум памяти Холокоста, приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста и юбилейному 75-му году освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Мероприятие по традиции пройдёт в мемориальном комплексе – на этот раз «Яд Вашем». Предыдущие Форумы памяти Холокоста «Жизнь народу моему!» проводились в мемориалах Аушвиц, Бабий Яр и Терезин.Главным организатором форума традиционно выступил Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста», основанный в 2005 году президентом Европейского еврейского конгресса Вячеславом Моше Кантором. Форум организован при поддержке «Яд Вашем» и под патронатом президента Израиля Реувена Ривлина. К участию приглашены многие главы государств Европы, Северной Америки и Австралии, желание приехать уже подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла и президент Австрии Александр Ван дер Беллен.Организаторы отмечают, что подготовка к юбилейному Всемирному форуму памяти Холокоста проходит в напряжённое и тревожное время: во всём мире и особенно в Европе наблюдается резкое усиление антисемитских настроений, а проявления нетерпимости становятся всё более жестокими. В этой связи форум, нацеленный на сохранение памяти о Холокосте, изучении его истории и усвоении этого исторического опыта для просвещения общественности об опасностях антисемитизма, расизма и ксенофобии, становится особенно актуальным и своевременным.«Это мероприятие особенно важно, поскольку по мере того, как Холокост уходит в прошлое, стираются из памяти воспоминания о нём, и мы перестаём извлекать уроки из его истории, - заявил президент Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор. – «Никогда больше!» - это план действий, которым мы должны руководствоваться, чтобы защитить будущее, помня о прошлом».«Этот форум предоставит мировым лидерам уникальную возможность решительно заявить: «Хватит!» антисемитизму, расизму и нетерпимости, и остановить разжигание ненависти. Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста» занимает уникальное положение, предоставляя современным лидерам возможность совместными усилиями превратить свои знания о Холокосте в конкретные действия, направленные на искоренение антисемитизма и всех других форм ненависти», - подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.Президент Израиля Реувен Ривлин уверен, что проведение форума в год 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау имеет историческое значение, поскольку в мире уже наблюдается возрождение тенденций отрицания Холокоста.«Мы никогда не будем поддерживать тех, кто фальсифицирует правду или пытается сделать так, чтобы люди забыли о Холокосте. Ни отдельных лиц, ни организации, ни лидеров политических партий, ни глав государств», - подчеркнул глава государства Израиль.«Я пригласил мировых лидеров присоединиться к нам в этот священный момент демонстрации приверженности сохранению памяти о Холокосте, и я рад количеству уже полученных ответов, которое увеличивается с каждым днём. Мы сделаем всё возможное, чтобы это мероприятие стало значимым, оставило реальный след в борьбе с антисемитизмом и послужило цели просвещения будущих поколений», - добавил Реувен Ривлин.Председатель Мемориала «Яд Вашем» Авнер Шалев убеждён, что в настоящее время необходимо как можно тщательнее изучать и понимать проблемы антисемитизма, того, каким образом он сохранился после событий Холокоста и почему распространился в последние годы.«Мы обязаны быть бдительными в отношении сегодняшних проявлений антисемитизма и сохранять решимость в борьбе с ним при любом его появлении. Всё человечество и особенно лидеры, которые соберутся здесь, в Яд Вашем, несут ответственность за борьбу с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией», - добавил Авнер Шалев.«Яд Вашем», национальный мемориал памяти о Холокосте, был основан в 1953 году. Он расположен в Иерусалиме на Горе Памяти, посвящён памяти жертв Холокоста и занимается документированием, исследованиями и образованием в области истории Холокоста.С самого начала своей деятельности Яд Вашем посвятил себя увековечиванию памяти евреев (мужчин, женщин и детей), которые были убиты нацистами и их пособниками, и передаче наследия выживших в Холокосте новым поколениям. Его современнейшие музеи, исследовательские и образовательные центры мирового класса и обширные архивы и библиотеки делают Яд Вашем уникальным местом для обучения людей разных поколений, что также отражено на его всеобъемлющих онлайн-ресурсах, которыми пользуются миллионы людей по всему миру. Опираясь на воспоминания о прошлом, Яд Вашем стремится осмысленно передать наследие Холокоста будущим поколениям.