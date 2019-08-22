22 августа 2019 ЧЕТВЕРГ
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Начальник ПривЖД Сергей Альмеев получил благодарность от губернатора Валерия Радаева

Новости
Начальник ПривЖД Сергей Альмеев получил благодарность от губернатора Валерия Радаева


Награда была вручена «За организацию транспортного сообщения между саратовским вокзалом и аэропортом «Гагарин».

Церемония награждения была приурочена к началу регулярного авиасообщения.

– Железнодорожники обеспечивают наиболее комфортное и быстрое сообщение между саратовском вокзалом и аэропортом. В текущем году на 267-м км перегона Липовский – Тарханы в рамках соглашения между Приволжской железной дорогой и правительством Саратовской области были возведены две модульные платформы, – подчеркнул Сергей Альмеев. – Для перевозки пассажиров задействованы современные электропоезда серии ЭП3Д, курсирующие в ускоренном режиме и способные развивать скорость до 120 км/ч. Они прибыли в Саратовский регион Приволжской магистрали в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД».