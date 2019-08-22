Начальник ПривЖД Сергей Альмеев получил благодарность от губернатора Валерия Радаева
Награда была вручена «За организацию транспортного сообщения между саратовским вокзалом и аэропортом «Гагарин».
Церемония награждения была приурочена к началу регулярного авиасообщения.
– Железнодорожники обеспечивают наиболее комфортное и быстрое сообщение между саратовском вокзалом и аэропортом. В текущем году на 267-м км перегона Липовский – Тарханы в рамках соглашения между Приволжской железной дорогой и правительством Саратовской области были возведены две модульные платформы, – подчеркнул Сергей Альмеев. – Для перевозки пассажиров задействованы современные электропоезда серии ЭП3Д, курсирующие в ускоренном режиме и способные развивать скорость до 120 км/ч. Они прибыли в Саратовский регион Приволжской магистрали в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД».