Саратовские гребцы поборются за олимпийские лицензии

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Как сообщает пресс-служба молодежной политики и спорта области, по предварительной заявке в чемпионате примут участие 886 спортсменов в 521 экипаже из 80 стран (рекордное количество среди всех ЧМ). На чемпионате мира будут разыгрываться лицензии на Олимпийские Игры 2020 года, которые пройдут в столице Японии Токио.За завоевание лицензии будут бороться спортсмены областного центра спортивной подготовки, воспитанники Саратовской областной «СШОР по гребному спорту» мастера спорта международного класса Анна Аксенова, Валентина Плаксина, Роман Ломачев, мастер спорта России Елизавета Крылова. Они уже вылетели в Австрию, чтобы пройти адаптацию и лучше подготовиться к таким значимым соревнованиям.Спортсмены выступят в следующих классах лодок: Роман Ломачев в восьмерке с рулевым (M8+), Валентина Плаксина и Анна Аксенова в четверке без рулевого (W4-), Крылова Елизавета в восьмерке с рулевым (W8+).