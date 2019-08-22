За первые сутки работы аэропорт «Гагарин» обслужил около 2 тысяч пассажиров
Всего обеспечен прием и выпуск 22 авиарейсов.
По информации пресс-службы аэропорта, перевозку пассажиров выполняли пять российских авиакомпаний – «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines, Nordwind и «ЮТэйр». Аэропорт обеспечил прием, выпуск и наземное обслуживание самолетов Boeing 737-800, Airbus A-320, Embraer-170, Sukhoi Superjet 100 и ЯК-42. Практически на все рейсы посадка и высадка пассажиров выполнялась через телескопические трапы.
Всего в течение первых суток работы в аэропорту «Гагарин» обслужили 12 рейсов на прилет и 10 рейсов на вылет. Кроме того, вчера в аэропорту «Гагарин» были обслужены первые международные рейсы по маршруту «Саратов-Анталия-Саратов», на которых было перевезено 299 пассажиров. Впервые в истории гражданской авиации Саратова на популярном чартерном направлении перевозка пассажиров выполнялась на среднемагистральном самолете Boeing 737-800 вместимостью 189 кресел.