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Бывший министр Андрей Куликов предстанет перед судом

Новости
Бывший министр Андрей Куликов предстанет перед судом


Он обвиняется в превышении должностных полномочий во время работы в должности главы Энгельсского района.

По данным следствия, в период с ноября по декабрь 2016 года Андрей Куликов и председатель по управлению имуществом Энгельсского района Сергей Рясков, действуя в интересах одного из энгельсских предпринимателей, совершили ряд неправомерных действий по подписанию постановлений администрации и заключению договора аренды земельного участка, расположенного в центре Энгельса, что в итоге привело к отчуждению данной земли общей площадью 5 913 кв.м. из государственной собственности. Таким образом Энгельсскому району был причинен ущерб в общей сумме 10 140 795 рублей.

В отношении обоих чиновников было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. "Несмотря на непризнание одним из обвиняемых в ходе следствия своей вины, следователями СК собраны достаточные доказательства, изобличающие его в инкриминируемом деянии, в связи с чем, с утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в следственном управлении.