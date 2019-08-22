На проспекте Кирова восстановят зеленые насаждения

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Чиновник рассказал о том, как ведется подготовка к реконструкции проспекта. По его словам, в их рамках, в частности, производится снос аварийных деревьев. "По итогам обследования часть каштанов признана физиологически устаревшими. При неблагоприятных погодных условиях такие деревья могут упасть, нанеся вред здоровью человека или имуществу. Следует отметить, что обследование на данной пешеходной зоне будет продолжено", - отметил Максим Сиденко.Так же он заверил саратовцев, что зеленые насаждения на пешеходной зоне будут восстановлены: "Проектом предусмотрена высадка 83 саженцев клена остролистного, а также 17 кустарников – ирга и спирея".По словам замглавы администрации, работы по замене плитки и устройству уличного освещения синхронизированы с ремонтом подземных коммуникаций. Так, силами собственника сетей, проходящих под проспектом Кирова, организовано обследование трубопровода и замена наиболее изношенных участков. По завершении этих работ планируется приступить к реализации проекта реконструкции.