Бывшего руководителя НИИ будут судить за махинации с ведомственным жильем

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По информации СУ СКР по Саратовской области, в период декабря 2014 года по февраль 2015 года одним из научно-исследовательских институтов были заключены государственные контракты на приобретение ведомственных квартир. Оплата жилых помещений произведена из средств федерального бюджета в сумме свыше 23 млн рублей. Руководитель института, явно превышая свои полномочия, незаконно распорядился приобретенными жилыми помещениями, предоставив их в пользование 12 сотрудникам предприятия, внесших дополнительные денежные средства в общей сумме около 7,8 млн рублей. При этом, вопреки установленному законодательством порядку, работники организации, получившие жилье, не были признаны нуждающимися вулучшении жилищных условий.Кроме того, в указанный период времени то же должностное лицо, получив от одного из подчиненных сотрудников денежные средства в сумме 680 тысячрублей в счет дополнительной оплаты за приобретение ведомственной квартиры, не передал их застройщику, а обманным путем похитил ираспорядился по своему усмотрению.- Несмотря на непризнание обвиняемым в ходе следствия своей вины, следователями СК собраны достаточные доказательства, изобличающие его винкриминируемых деяниях, в связи с чем, с утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном управлении.