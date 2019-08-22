В районе набережной перекроют движение на период празднования Дня флага РФ

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По информации пресс-службы администрации Саратова, завтра с 18.00 по 19.00 22 августа 2019 года временное нельзя будет проехать по ул. Московская в районе ул. Набережная Космонавтов, по самой Набережной Космонавтов на участке дороги от ул. Московская до Обуховского пер., от Обуховского пер. до ул. Бабушкин взвоз, от ул. Бабушкин взвоз до ул. Вольская.Кроме того, с 15.30 по 21.00 22 августа 2019 года временное ограничение остановки, стоянки и движения транспортных средств будет введено по набережной Космонавтов на участке дороги от ул. Вольская до ул. Провиантская.Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.В мэрии напомнили, что на площадке на Новой Набережной с 16.00 пройдет конкурс рисунка на асфальте «Я люблю свой город». В 17.30 все желающие смогут сделать аквагрим с символикой российского триколора. Затем здесь начнется концертная программа.В 18.00 с Театральной площади стартует мотопробег. Будет сформирована мотоколонна, которая проследует по ул. Московская и финиширует с российскими флагами возле концертной площадки, установленной на Новой Набережной. Отметим, что по ходу движения мотоколонны к участникам будут присоединяться велосипедисты и роллеры.