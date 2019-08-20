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Новый международный аэропорт «Гагарин» приступил к обслуживанию авиарейсов

Новости
Новый международный аэропорт «Гагарин» приступил к обслуживанию авиарейсов


В частности, из аэропорта вылетел международный рейс – в турецкую Анталью.

Перевод всех рейсов из старого аэропорта «Центральный» в новый аэропорт «Гагарин» выполнен сегодня, 20 августа, с 08:00 по местному времени.
По информации пресс-службы аэропорта "Гагарин", первым на взлетно-посадочной полосе новой авиагавани приземлился самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Победа». Самолет лоукостера, на борту которого было 177 пассажиров, совершил посадку в «Гагарине» в 08:15. Обратно в Москву воздушное судно отправилось уже спустя 30 минут.

Второй авиакомпанией, доставившей пассажиров из столичного аэропорта Шереметьево стал «Аэрофлот». Рейс национального авиаперевозчика выполнен на самолете Airbus A-320 с именем «Ю.Гагарин». Третий рейс в новый аэропорт также прибыл из Шереметьево: его выполнила авиакомпания Nordwind на самолете Boeing 737-800.

По авиационной традиции первые рейсы на перроне аэропорта встретили приветственной водной аркой из аэродромных пожарных автомобилей, а пассажиры получили сувениры – памятные монеты с изображением пассажирского терминала аэропорта «Гагарин».

Пассажиров первых рейсов в аэропорту «Гагарин» встречали и провожали в торжественной обстановке: в зоне регистрации организован праздничный фуршет, вылетающим пассажирам на стойках регистрации выдавались посадочные талоны, дизайн которых отражает место Саратовской области в освоении космоса.

Сегодня в 12:35 из аэропорта «Гагарин» вылетел также первый международный рейс – в турецкую Анталью.