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Саратовцев приглашают совершить экскурсию в Волгоград на электричке

Новости
Саратовцев приглашают совершить экскурсию в Волгоград на электричке

Очередной тур выходного дня запланирован на 24 августа.

Всем желающим предлагают отправиться в путешествие на комфортабельном электропоезде с системой кондиционирования. По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, время в пути составит менее пяти часов в одну сторону. На прогулку по Волгограду и знакомство с главными достопримечательностями города-героя будет отведено чуть более шести часов.

В ПривЖД напомнили, что в предыдущие две поездки в Волгоград, состоявшиеся 27 июля и 10 августа, отправились более 400 жителей Саратовской области. По просьбам пассажиров рейс по аналогичному маршруту назначен на 24 августа.

Со станции Саратов-1 пригородный поезд № 6182 отправится 24 августа в 7:00 и прибудет в Волгоград в 11:40. В обратный путь из Волгограда туристы отправятся на пригородном поезде № 6183 в 18:05 и вернутся на саратовский вокзал в 22:45.

Стоимость проезда в одну сторону составит 825 рублей, при оформлении билетов туда-обратно – 1320 рублей. Для региональных льготников проездной документ в одну сторону обойдётся в 559 рублей. Возможность бесплатного проезда предусмотрена для детей до 7 лет и федеральных льготников.

Организаторы тура предлагают пройтись по Аллее Героев, осмотреть музей-панораму «Сталинградская битва» и мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, позавтракать и поужинать в пути следования, пообедать в Волгограде. Стоимость пакетного тура для взрослых – 2620 руб., для детей – 2220 руб. В эту сумму также входят передвижение на автобусе по Волгограду и услуги гида.