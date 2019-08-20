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Сотрудник отдела комитета охотничьего хозяйства заподозрен в браконьерстве

Новости
Сотрудник отдела комитета охотничьего хозяйства заподозрен в браконьерстве


Руководитель ведомства Игорь Потапов назвал данный случай вопиющим и пообещал, что виновные понесут наказание по всей строгости закона.

По информации пресс-службы комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области, сегодня, 20 августа, на территории охотхозяйства Саратовского района егеря заметили заметно груженый автомобиль ВАЗ-21099. Проследовав за машиной, попали на территорию дачно-гаражного кооператива при въезде в Саратов. Там они увидели, что двое граждан стали выгружать из машины разделанные части лося. На место были вызваны сотрудники полиции.

По предварительным данным, один из браконьеров оказался сотрудником отдела комитета охотничьего хозяйства. Сообщается, что на место происшествия незамедлительно прибыло руководство комитета для выяснения всех обстоятельств. По словам руководителя Игоря Потапова, случай является вопиющим, виновные понесут наказание по всей строгости закона. Чиновник также пообещал, что в ведомстве в ближайшее время произойдет серьезная кадровая работа.

В пресс-службе также отметили, что охота на лося-ревуна стартует лишь с 1 сентября.