Лучших юристов и адвокатов столицы назвали в Ассоциации независимых юристов

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Мы собрали список из 10 наиболее востребованных адвокатов и юристов Москвы, которые на практике доказали свой профессионализм и заслуженный статус.Открывает наш список лучший адвокат современности, получивший признание еще в период СССР, Резник Генри Маркович. Лучший адвокат страны специализируется на уголовном праве и процессах, диффамации и деловой репутации, интеллектуальной собственности и предпринимательстве.Генри Маркович и сегодня активно занимается не только адвокатской деятельностью, но и научной и преподавательской.Самый уважаемый адвокат не только Москвы, но и всей России Генрих Павлович Падва. С момента окончания Московского юридического института в 1953 году приступил к адвокатской деятельности.За время работы смог значительно расширить свою специализацию: от правовой помощи в уголовном судопроизводстве до представления интересов клиентов в арбитражных судах и в судах общей юрисдикции по различным категориям дел.Основатель и руководитель группы компаний «Налоги и финансовое право», основной деятельностью которой является защита компаний и предпринимателей по налоговым и иным финансовым спорам.За период профессиональной деятельности лично провел несколько сот судебных процессов по налоговым, административным и хозяйственным спорам во многих регионах России.Работу по специальности начал в 1994 году. С 2014 года руководит правовым направлением проекта «Поддержка», главной деятельностью которого является создание образовательных программ для повышения эффективности и профессионального развития в сферах налогового права и ораторского мастерства для юристов, владельцев бизнеса, финансовых директоров и главных бухгалтеров.Член Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Пепеляев более 30 лет занимается решением задач компаний и граждан в сфере налогового права, а также проблемами инвестиционной деятельности и судопроизводства. Принимал участие в разработке Налогового кодекса РФ.Управляющий партнер юридической компании «Щекин и партнеры», специализирующейся на налоговом консультировании, сопровождении налоговых споров и налоговом аудите.Кандидат юридических наук, автор и соавтор нескольких учебно-методических пособий. Имеет большой опыт работы в области налогового законодательства, в том числе налогообложения ценных бумаг, решения сложных вопросов применения законодательства по НДС, акцизам, применения правил главы 25 Налогового кодекса РФ.Доктор юридических наук с юридическим стажем более 30 лет. В 1995 году уже адвокат Кучерена организовал и возглавил одно из первых адвокатских бюро в рамках МГКА — «Аргумент» (с 2003 — коллегия адвокатов «Кучерена и партнеры»).Специализируется на защите по уголовным делам, а также представляет интересы доверителей в арбитражных судах и судах общей юрисдикции по различным категориям дел.Руководитель налоговой практики компании КСК групп.Специализируется на разработке российских и международных юридических структур. Решает задачи корпоративного владения, налогообложения и защиты активов. Занимается вопросами структурирования личных активов российских бенефициарных собственников. Спикер профессиональных конференций ИД «Коммерсантъ», «Ведомости», форума «Круглый стол директоров». Профессиональный опыт в правовом и налоговом консалтинге более 12 лет.Руководитель юридической компании «Тылик, Карпова и партнеры» - бизнес-адвокат, юрист, член коллегии адвокатов города Москвы практикует с 1997 года, а с 2008 года занимается защитой прав предпринимателей при проведении в отношении них налоговых проверок, а также других мероприятий государственного контроля.Является автором руководства для учредителей, руководителей и главных бухгалтеров при проведении налоговых проверок «Как бизнес проверяют сегодня и будут проверять завтра?»Член Московской городской коллегии адвокатов с общим стажем профессиональной юридической деятельности более 30 лет. Специализируется на уголовном, арбитражном и гражданском праве.Награжден медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан I степени» и почетной грамотой Адвокатской палаты г. Москвы, а также грамотой «За усердные труды во славу Святой Церкви».Материал предоставлен Ассоциацией независимых юристов