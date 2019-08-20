Исторический парк «Россия – моя история» приглашает на «Ночь кино»
Всероссийская акция пройдет 24 августа.
По информации министерства культуры области, начиная с 18.00 в режиме «нон-стоп» гостей исторического парка ждут показы художественных фильмов «Домовой» (6+), «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+) и «Балканский рубеж» (16+).
Именно эти киноленты были выбраны по итогам всероссийского зрительского интернет-голосования, которое проходило в июне-июле 2019 года на официальном сайте ИА «ТАСС».
Киносеансы стартуют в 18.00, вход свободный.