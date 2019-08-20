В Саратове задержаны подозреваемые в сбыте марихуаны
Возбуждено уголовное дело по п. ч. 3 ст.228.1 УК РФ.
Сотрудниками управления наркоконтроля ГУ МВД России по Саратовской области в ходе проведения оперативных мероприятий по подозрению в совершении сбыта марихуаны задержаны двое жителей Саратова.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, подозреваемые осуществили два сбыта наркотических средств. При личном досмотре и в ходе обыска помещений по месту жительства фигурантов сотрудниками полиции обнаружены и изъяты полимерные пакеты, в которых, согласно исследованию, находилось наркотическое вещество растительного происхождения – марихуана общей массой более 50 граммов.
В настоящее время фигурантам избрана мера пресечения в виде ареста.