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В Саратове задержаны подозреваемые в сбыте марихуаны

Новости
В Саратове задержаны подозреваемые в сбыте марихуаны

Возбуждено уголовное дело по п. ч. 3 ст.228.1 УК РФ.

Сотрудниками управления наркоконтроля ГУ МВД России по Саратовской области в ходе проведения оперативных мероприятий по подозрению в совершении сбыта марихуаны задержаны двое жителей Саратова.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, подозреваемые осуществили два сбыта наркотических средств. При личном досмотре и в ходе обыска помещений по месту жительства фигурантов сотрудниками полиции обнаружены и изъяты полимерные пакеты, в которых, согласно исследованию, находилось наркотическое вещество растительного происхождения – марихуана общей массой более 50 граммов.

В настоящее время фигурантам избрана мера пресечения в виде ареста.