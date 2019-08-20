24 августа стартует летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь

просмотров: 86

Как пояснили в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства области, в сезон охоты действуют определенные запреты и ограничения. Так, например, запрещается стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах (столбах) линий электропередач, по информационным и дорожным знакам.На охоте запрещено применение любых самоловов, световых устройств для добычи пернатой дичи, электронных устройств, имитирующих звуки птицы, а также применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями.Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществляется с участием не более трех охотников, каждый из которых должен иметь охотничий билет, разрешение на хранение охотничьего огнестрельного оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов.Также запрещается во время охоты находиться в охотничьих угодьях на механических транспортных средствах, летательных аппаратах, а также плавательных средствах с включенным мотором, в том числе не прекративших движение по инерции после выключения мотора, с расчехленным или заряженным охотничьим огнестрельным оружием.