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24 августа стартует летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь

Новости
24 августа стартует летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь


На сегодняшний день разрешительные документы получили около 2 тысяч охотников.

Как пояснили в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства области, в сезон охоты действуют определенные запреты и ограничения. Так, например, запрещается стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах (столбах) линий электропередач, по информационным и дорожным знакам.

На охоте запрещено применение любых самоловов, световых устройств для добычи пернатой дичи, электронных устройств, имитирующих звуки птицы, а также применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями.

Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществляется с участием не более трех охотников, каждый из которых должен иметь охотничий билет, разрешение на хранение охотничьего огнестрельного оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов.

Также запрещается во время охоты находиться в охотничьих угодьях на механических транспортных средствах, летательных аппаратах, а также плавательных средствах с включенным мотором, в том числе не прекративших движение по инерции после выключения мотора, с расчехленным или заряженным охотничьим огнестрельным оружием.