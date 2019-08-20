В Саратов прибыла сборная команда России по пожарно-спасательному спорту

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По информации сайта МЧС России, течение двух недель 12 спортсменов под руководством 4 тренеров будут тренироваться на стадионе «Локомотив» в основных видах предстоящего чемпионата мира (подъем по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы, пожарная эстафета и боевое развертывание).В состав мужской и женской сборных команд Российской Федерации входят заслуженные мастера спорта Российской Федерации, мастера спорта международного класса и мастера спорта России. В их числе рекордсмен мира в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями 2013 года и двоеборье 2018 года Владимир Сидоренко, рекордсменка мира 2018 года в спортивных дисциплинах «подъем по штурмовой лестнице», «двоеборье» Екатерина Чендакова. Мужская сборная команда Российской Федерации установила рекорд мира в спортивной дисциплине «пожарная эстафета» в 2018 году, женская сборная команда - рекордсмены мира 2015 года в спортивной дисциплине «боевое развертывание» и 2018 года в спортивной дисциплине «пожарная эстафета».