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В Саратовской области намолочено более 2 млн тонн зерна

Новости / АПК
В Саратовской области намолочено более 2 млн тонн зерна


Уборочная ведется в хозяйствах всех районов Саратовской области.

По информации министерства сельского хозяйства региона, уже убрано 1,5 млн (68%) га зерновых и зернобобовых культур, при средней урожайности 14,1 ц/га валовой сбор составил 2,1 млн тонн.

Озимых зерновых убрано 1 млн га (99% от плана), валовой сбор составил 1,7 млн тонн при средней урожайности 16,5 ц/га. В том числе озимой пшеницы убрано 976,8 тыс. га (99% от плана), валовой сбор составил 1,6 млн тонн.

Яровых зерновых и зернобобовых убрано 464,4 тыс. га (40% от плана), валовой сбор составил 402,2 тыс. тонн при средней урожайности 8,7 ц/га.

Наивысшая урожайность зерновых получена в правобережных районах: в Балашовском - 24,7 ц/га, Самойловском - 21,0 ц/га, Новобурасском - 20,5 ц/га, Калининском - 19,7 ц/га. Лидером в Левобережье является Пугачевский район, где средняя урожайность составляет 16,7 ц/ га.

Наибольший валовой сбор зерна - в Балашовском районе (150,9 тыс. тонн), Екатериновском (131,4 тыс. тонн), Калининском (129,9 тыс. тонн), Пугачевском (129,2 тыс. тонн), Самойловском (116,7 тыс. тонн).