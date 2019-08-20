В Заводском районе временно закроют переезд на ремонт
Водителей просят выбирать альтернативные маршруты движения.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в связи с ремонтными работами с 21:00 24 августа до 20:00 25 августа будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 3 км перегона Саратов-3 – Князевка (улица Пензенская, Заводской район).
Объезд возможен через железнодорожный переезд, расположенный на 5-м Динамовском проезде в Заводском районе.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.