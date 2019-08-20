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В Заводском районе временно закроют переезд на ремонт
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В Заводском районе временно закроют переезд на ремонт

Новости
В Заводском районе временно закроют переезд на ремонт


Водителей просят выбирать альтернативные маршруты движения.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в связи с ремонтными работами с 21:00 24 августа до 20:00 25 августа будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 3 км перегона Саратов-3 – Князевка (улица Пензенская, Заводской район).

Объезд возможен через железнодорожный переезд, расположенный на 5-м Динамовском проезде в Заводском районе.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.