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«Умную» светотехническую установку для теплиц создали специалисты «БЛ ГРУПП»

Новости
«Умную» светотехническую установку для теплиц создали специалисты «БЛ ГРУПП»

Эксперты дали высокую оценку «умным» светотехническим решениям, которые поставляет в аграрный сектор экономики МСК «БЛ ГРУПП».

Новейшие светотехнологии повышают урожайность растительных культур, выращиваемых в защищенном грунте российскими тепличными хозяйствами. Они имеют большой «умный» потенциал, способны гибко преобразовываться под потребительские целевые задачи.

МСК «БЛ ГРУПП», является лидером светотехнической отрасли, работая в системе полного замкнутого цикла и реализуя решения разного уровня сложности. На заводах корпорации проектируются и производятся интеллектуальные световые системы с использованием «умных» светотехнических решений ТМ Galad и Opora Engineering. Далее оборудование поставляется заказчикам, монтируется специалистами «БЛ ГРУПП», а затем ведется комплексная техническая поддержка в период эксплуатации.

Корпорация продемонстрирует возможности «умных» светотехнических решений МСК «БЛ ГРУПП» для АПК на выставке Interlight Moscow powered by Light + Building 2019, которая состоится 10-13 сентября в ЦВК «Экспоцентр» в Москве. На стенде «БЛ ГРУППП» будут представлены новые «умные» высокотехнологичные разработки для выращивания растений в условиях защищённого грунта.