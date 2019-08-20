В Краснокутском районе состоялся І районный фестиваль народной куклы «Золотая Зерновушка»
В нем приняли участие представитли 12 муниципальных образований района, местных национальных центров, а также гости из соседнего Питерского района.
по словам организаторов праздника, идея сделать брендом краснокутской земли народную куклу, наполненную зерном, появилась давно. В районе до сих пор очень крепки традиции, связанные с земледелием. В каждом селе в учреждениях культуры и в частных подворьях можно увидеть множество кукол и поделок-оберегов, набитых зерном или с вплетенными колосками. Гости фестиваля из 24 кукол выбрали самую симпатичную «Зерновушку», ими стали куклы Карпенского и Лавровского СДК.
На празднике можно было также научиться изготовлению народной куклы.