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В Краснокутском районе состоялся І районный фестиваль народной куклы «Золотая Зерновушка»

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В нем приняли участие представитли 12 муниципальных образований района, местных национальных центров, а также гости из соседнего Питерского района.

по словам организаторов праздника, идея сделать брендом краснокутской земли народную куклу, наполненную зерном, появилась давно. В районе до сих пор очень крепки традиции, связанные с земледелием. В каждом селе в учреждениях культуры и в частных подворьях можно увидеть множество кукол и поделок-оберегов, набитых зерном или с вплетенными колосками. Гости фестиваля из 24 кукол выбрали самую симпатичную «Зерновушку», ими стали куклы Карпенского и Лавровского СДК.

На празднике можно было также научиться изготовлению народной куклы.