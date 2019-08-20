Железнодорожная инфраструктура готова к приему пассажиров аэропорта «Гагарин»

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В текущем году в рамках соглашения, действующего между Приволжской железной дорогой и правительством Саратовской области, на 267-км перегона Липовский – Тарханы были возведены две модульные платформы с крытыми остановочными павильонами. Для маломобильных групп населения предусмотрены пандусы, мнемосхемы, пиктограммы, тактильные таблички и наземные указатели. Платформы, ступеньки и сходы покрыты резиновым антискользящим покрытием. Система освещения работает на солнечных батареях.В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» в текущем году в Саратовский регион ПривЖД поступили четыре электропоезда серии ЭП3Д. С 20 августа их задействуют в сообщении между саратовским вокзалом и аэропортом «Гагарин».Среди ключевых преимуществ новых поездов можно отметить высокий уровень комфорта, низкий уровень шума. Составы ЭП3Д оснащены системами кондиционирования и ионизации воздуха. Головные вагоны оборудованы подъёмными устройствами для инвалидов-колясочников, а также экологически чистыми туалетными комплексами.– Все обязательства перед Саратовской областью, связанные со строительством пассажирских платформ возле нового аэропорта и закупкой новых электропоездов, компания РЖД выполнила в полном объёме, – подчеркнул начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.Ежедневно три пары поездов ЭП3Д будут курсировать в ускоренном режиме, преодолевая путь от саратовского вокзала до аэропорта за 38 минут. Кроме того, с 20 августа станция Аэропорт Гагарин появится в расписании всех электричек, следующих в направлении станций Саратов-1 и Тарханы. Таким образом, в летний период на данном участке будут задействованы девять пар поездов, а в зимний – семь.