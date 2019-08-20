На проспекте Кирова начался массовый снос старых деревьев

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- В ближайшее время на проспекте им. Кирова планируется приступить к реконструкции пешеходной зоны в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», - прокомментировал он. - Сейчас ведется ряд подготовительных работ. В том числе – опиловка и снос биологически устаревших деревьев. Недавняя непогода наглядно продемонстрировала, что некоторые зеленые насаждения, хоть и выглядят здоровыми, на самом деле несут в себе угрозу не только имуществу, но и жизни и здоровью прохожих. Поэтому было принято решение провести обследование деревьев на проспекте им. Кирова с участием представителей общественности и профильных специалистов. В итоге, часть деревьев была признана аварийной, они будут снесены силами нашего учреждения. Однако стоит отметить, что на их месте будут высажены другие деревья.По словам Владимира Прохорова, обследования зеленых насаждений будут продолжены.