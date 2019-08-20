На проспекте Кирова начался массовый снос старых деревьев
По словам директора МБУ «Дорстрой» Владимира Прохорова, это является частью работ по реконструкции пешеходной зоны.
- В ближайшее время на проспекте им. Кирова планируется приступить к реконструкции пешеходной зоны в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», - прокомментировал он. - Сейчас ведется ряд подготовительных работ. В том числе – опиловка и снос биологически устаревших деревьев. Недавняя непогода наглядно продемонстрировала, что некоторые зеленые насаждения, хоть и выглядят здоровыми, на самом деле несут в себе угрозу не только имуществу, но и жизни и здоровью прохожих. Поэтому было принято решение провести обследование деревьев на проспекте им. Кирова с участием представителей общественности и профильных специалистов. В итоге, часть деревьев была признана аварийной, они будут снесены силами нашего учреждения. Однако стоит отметить, что на их месте будут высажены другие деревья.
По словам Владимира Прохорова, обследования зеленых насаждений будут продолжены.