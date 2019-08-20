К открытию аэропорта «Гагарин» изданы почтовые открытки и изготовлен специальный штемпель
Его можно будет поставить на любую открытку, конверт или иное почтовое отправление совершенно бесплатно.
По информации пресс-службы УФПС Саратовской области – филиала ФГУП «Почта России», в честь открытия нового международного аэропорта, которое запланировано на 20 августа, было издано два варианта почтовых открыток с изображением здания аэропорта и его логотипа на русском и английском языках.
Кроме того, к памятной дате изготовлен почтовый штемпель с надписью «Гагарин. Международный аэропорт». Оттиск праздничного штемпеля можно будет поставить на любую открытку, конверт или иное почтовое отправление совершенно бесплатно в здании саратовского главпочтамта (ул. Чапаева, 80) в окне № 15 «Филателия».