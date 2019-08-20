Для юных художников провели мастер-классы в «Пещере монаха»

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По информации министерства культуры области, своим опытом с талантливой молодежью поделились художники из Ставрополья, представители художественного движения Объединение художников Юга России «Колесо» Светлана Кукуева, Наталья Литосова и Анатолий Какалов.Ставропольские художники рассказали о движении «Колесо». На протяжении 19 лет активная группа художников-пленэристов во главе с Олегом Калайтановым организует и проводит ежегодные пленэры и выставки на Северном Кавказе. С 2000 года пленэры проводятся в память о выдающемся русском живописце Павле Гречишкине. Феномен преемственности пленэрной традиции, неутомимое желание к изучению окружающего мира - это те явления художественной жизни, которые были основополагающими творческого пути П.М.Гречишкина. Они же легли в основу идеи движения "Колесо".Сегодня Объединение «Колесо» имеет в своем постоянном составе более 25 участников со всего Южного федерального округа, а также из Центральной России.«Приглашение к участию в «Хвалынских этюдах» и проведения мастер-классов для молодых художников мы считаем высоким признанием нашего творчества», - сказали художники из Ставрополья.