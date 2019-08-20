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В Детском парке подвели итоги марафона добрых дел
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В Детском парке подвели итоги марафона добрых дел

Новости
В Детском парке подвели итоги марафона добрых дел


В его рамках проводились мероприятия по сбору канцелярских принадлежностей для детей из малоимущих семей Саратова и области.

В марафоне приняли участие сотрудники многих саратовских компаний. В ходе праздника, который прошел 18 августа, состоялся праздничный концерт и модный показ школьной формы. Известные саратовские спортсмены, Даци Дациев, Сергей Улегин и Илья Кузнецов, провели зарядку для ребят.

Для юных участников праздника были подготовлены викторины по по энергосбережению, рациональному использованию энергоресурсов, интерактивы по теме правильного питания, пользе витаминов и здоровому образу жизни, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Ребятам рассказали, как защитить себя на улицах города, научили собирать радио и телевизор,

В финале праздника дети получили в подарок наборы, собранные волонтерами марафона «Дари».