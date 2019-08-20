5-летний ребенок получил травмы на аттракционе "Детский паровозик"
Возбуждено уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет.
По информации следственного управления региона, ЧП произошло вечером 16 августа на пешеходной зоне бульвара Героев Отечества. По версии следствия, из-за несоответствия оказываемых услуг требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей услуги, был допущен наезд вагонами паровозика на 5-летнего мальчика, являвшегося посетителем аттракциона. В результате этого, ребенок получил множественные травмы головы тела и конечностей, с которыми госпитализирован в лечебное учреждение.
В настоящее время следователи осуществляют допросы оператора и владельца аттракциона, родителей пострадавшего ребенка и очевидцев трагедии. Производится изъятие необходимых учредительных и право устанавливающих документов индивидуального предпринимателя и разрешительной документации на организованный аттракцион. По конструкции паровозика назначена техническая экспертиза.