20 августа 2019 ВТОРНИК
Новости
21:07 | 19 августа
«Умную» светотехническую установку для теплиц создали специалисты «БЛ ГРУПП»
17:21 | 19 августа
В Краснокутском районе состоялся І районный фестиваль народной куклы «Золотая Зерновушка»
16:37 | 19 августа
Железнодорожная инфраструктура готова к приему пассажиров аэропорта «Гагарин»
15:50 | 19 августа
На проспекте Кирова начался массовый снос старых деревьев
15:08 | 19 августа
Саратовские гребцы стали обладателями Кубка России
14:15 | 19 августа
К открытию аэропорта «Гагарин» изданы почтовые открытки и изготовлен специальный штемпель
13:26 | 19 августа
Для юных художников провели мастер-классы в «Пещере монаха»
12:33 | 19 августа
В Детском парке подвели итоги марафона добрых дел
11:42 | 19 августа
5-летний ребенок получил травмы на аттракционе "Детский паровозик"
10:51 | 19 августа
В Саратове прошли «Городские выходные»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

5-летний ребенок получил травмы на аттракционе "Детский паровозик"

Новости / ЧП
5-летний ребенок получил травмы на аттракционе "Детский паровозик"


Возбуждено уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет.

По информации следственного управления региона, ЧП произошло вечером 16 августа на пешеходной зоне бульвара Героев Отечества. По версии следствия, из-за несоответствия оказываемых услуг требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей услуги, был допущен наезд вагонами паровозика на 5-летнего мальчика, являвшегося посетителем аттракциона. В результате этого, ребенок получил множественные травмы головы тела и конечностей, с которыми госпитализирован в лечебное учреждение.

В настоящее время следователи осуществляют допросы оператора и владельца аттракциона, родителей пострадавшего ребенка и очевидцев трагедии. Производится изъятие необходимых учредительных и право устанавливающих документов индивидуального предпринимателя и разрешительной документации на организованный аттракцион. По конструкции паровозика назначена техническая экспертиза.