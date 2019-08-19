В Саратове прошли «Городские выходные»
Для горожан были организованы концерты, выставки, мастер-классы и многое другое.
По информации пресс-службы городской администрации, традиционный фестиваль прошел в новом формате с привлечением партнеров АНО «Палата ремесел Саратовской области» и при поддержке министерства экономического развития области и Торгово-промышленной палаты региона.
На ул. Волжской расположились площадки, на которых все желающие смогли приобрести изделия ручной работы ремесленников из разных городов России, принять участие в мастер-классах, получить навыки работы на прялке, ткацком станке, гончарном круге. Здесь же находилась зона фуд-корта. Одновременно работали две сцены с концертными программами: одна - на пл. им. Н.Г. Чернышевского, вторая – на пересечении ул. Волжской и Октябрьской.
Мероприятия фестиваля также проводились на Набережной Космонавтов.