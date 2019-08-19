19 августа 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
11:42 | 19 августа
5-летний ребенок получил травмы на аттракционе "Детский паровозик"
10:51 | 19 августа
В Саратове прошли «Городские выходные»
10:00 | 19 августа
Саратовец обнаружил в своей квартире задушенного арендатора
09:16 | 19 августа
Аэропорт «Гагарин» принял первый «технический» рейс
11:59 | 17 августа
Johnson&Johnson продолжает противостояние с противниками асбеста
17:57 | 16 августа
Стартовал прием заявок на соискание всероссийской премии «Headliner года»
16:38 | 16 августа
В Саратовской области реализуется проект «Путешествие по Большому Караману. Перекрёстки истории»
15:43 | 16 августа
«Дорожная карта» достройки проблемных объектов утверждена дольщиками ООО «К Строй»
15:00 | 16 августа
В Саратове продолжается третий этап чемпионата России - 2019 по пляжному футболу
14:08 | 16 августа
Пенсионный фонд России: Как продлить выплату по случаю потери кормильца студентам дневной формы обучения
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратове прошли «Городские выходные»

Новости
В Саратове прошли «Городские выходные»


Для горожан были организованы концерты, выставки, мастер-классы и многое другое.

По информации пресс-службы городской администрации, традиционный фестиваль прошел в новом формате с привлечением партнеров АНО «Палата ремесел Саратовской области» и при поддержке министерства экономического развития области и Торгово-промышленной палаты региона.

На ул. Волжской расположились площадки, на которых все желающие смогли приобрести изделия ручной работы ремесленников из разных городов России, принять участие в мастер-классах, получить навыки работы на прялке, ткацком станке, гончарном круге. Здесь же находилась зона фуд-корта. Одновременно работали две сцены с концертными программами: одна - на пл. им. Н.Г. Чернышевского, вторая – на пересечении ул. Волжской и Октябрьской.

Мероприятия фестиваля также проводились на Набережной Космонавтов.