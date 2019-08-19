Саратовец обнаружил в своей квартире задушенного арендатора
Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 16 августа в вечернее время владелец квартиры на улице Артиллерийской, сдающий ее внаем, наведался к 35-летниму квартиранту, который не отвечал на телефонные звонки. Войдя в жилище, собственник обнаружил 35-летнего арендатора лежащим на диване в комнате. На его теле имелись ссадины и кровоподтеки, признаков жизни он не подавал. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его гибели стала механическая асфиксия (удушение).
- В настоящее время проводится следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Органами полиции выполняется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению противоправного деяния. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном управлении.