Аэропорт «Гагарин» принял первый «технический» рейс
Перевод всех рейсов в новый аэропорт Саратова (Гагарин) будет выполнен во вторник, 20 августа 2019 года с 08.00.
По информации пресс-службы аэропорта "Гагарин", историю полетов новой воздушной гавани Саратова открыл рейс со специальным номером DP-1, выполненный авиакомпанией «Победа» на самолете Boeing 737-800NG из московского аэропорта Внуково. По авиационной традиции первый рейс на перроне аэропорта встретили приветственной водной аркой из аэродромных пожарных автомобилей.
Пассажирами первого рейса стали Председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, Председатель Совета директоров УК «Аэропорты Регионов» Ринат Халиков, генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский, руководители крупнейших авиакомпаний России, представители проектных и строительных организаций. По прилете пассажиров дебютного рейса встретили губернатор Саратовской области Валерий Радаев, исполнительный директор аэропорта «Гагарин» Алексей Жамкин и ветераны Саратовского авиаотряда.
Пассажиры первого рейса осмотрели новый пассажирский терминал, в ходе которого генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский рассказал об особенностях обслуживания пассажиров в терминале. Гостям были продемонстрированы зал регистрации пассажиров, сектор предполетного досмотра, залы ожидания вылетов внутренних и международных рейсов и выходы на посадку.
На привокзальной площади пассажиры первого рейса и гости мероприятия стали участниками церемонии закладки памятных знаков на Аллее космонавтов.