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Johnson&Johnson продолжает противостояние с противниками асбеста

Новости
Участником очередного иска по поводу асбеста и мезотелиомы снова стала фармацевтическая компания Johnson&Johnson. Но теперь у нее появился серьезный козырь, который, возможно, позволит отражать все нападки на компанию из-за асбеста.

Johnson&Johnson продолжает противостояние с противниками асбеста


На корпорацию подали в суд четверо граждан США, обвинив ее в наличии в детской присыпке Johnson&Johnson асбеста, который, по их мнению, вызвал заболевание мезотелиомой. Присяжным в суде Нью-Джерси адвокаты компании предъявили научное исследование, доказывающее отсутствие связи асбеста с указанной формой заболевания.
Важно, что этот же документ за два месяца до рассмотрения дела в Нью-Джерси адвокаты Johnson&Johnson представили присяжным Южной Каролины. Суд штата вынес решение о невиновности компании в развитии злокачественной брюшной мезотелиомы у 49-летней Бетани Джонсон. Тем самым был создан прецедент, который Johnson&Johnson намерена далее использовать для своей защиты. Напомним, что в США действует прецедентная система права, благодаря которой однажды принятое решение суда может быть использовано в последующих процессах в качестве аргумента.
Также появилась вероятность, что наука поможет в многочисленных судах доказать пользу и безопасность асбеста при контролируемом применении.

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