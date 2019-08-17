17 августа 2019 СУББОТА
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17:57 | 16 августа
Стартовал прием заявок на соискание всероссийской премии «Headliner года»
16:38 | 16 августа
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15:00 | 16 августа
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14:08 | 16 августа
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Стартовал прием заявок на соискание всероссийской премии «Headliner года»

Новости
Стартовал прием заявок на соискание всероссийской премии «Headliner года»

В этом году в России пройдет третья по счету премия «Headliner года».

Вновь начат поиск людей, которые воплощают в жизнь мощную созидательную идею, вдохновляя общество на созидание и прогресс в самых разных областях деятельности.

Прием заявок на соискание премии стартовал 1 августа и будет открыт до 15 октября. Заявку на рассмотрение общественностью и экспертным советом достижений в сфере экономики, культуры, науки, спорта и общественной деятельности может подать любой гражданин РФ.

Главная задача премии – определить, что в России вдохновляет и объединяет людей, составить карту наиболее полезных и интересных инициатив, формирующих тренды завтрашнего времени, найти и наградить хедлайнеров сегодняшнего дня. В каждой из пяти номинаций («Общественная деятельность и социальные проекты», «Культура и искусство», «Наука и образование», «Бизнес и инновации», «Спорт, здоровье, фитнес») лидеров определят в ходе открытого голосования. Свое взгляд выскажет Экспертный совет, в который будут включены профильные специалисты и общественные деятели. А абсолютного победителя премии определит жюри, состав которого будет сообщен позже.