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«Дорожная карта» достройки проблемных объектов утверждена дольщиками ООО «К Строй»

Новости
«Дорожная карта» достройки проблемных объектов утверждена дольщиками ООО «К Строй»


В Девау дольщики приглашают инвесторов. Необходимо завершить строительство проблемных объектов, начатых обанкротившимся застройщиком ООО «К Строй». Компанией «ПРОМИНСТРАХ» обязательства застройщика были частично застрахованы, в связи с чем страховщик начал делать положенные страховые выплаты. На сегодня стоимость примерно 19 договоров долевого участия уже возмещена. Однако получить средства пожелали не все дольщики, часть из них надеются на получение готовой квартиры.

Дольщики создали инициативную группу, по словам представителей которой приобрести другое жилье на средства, внесенные в строительство на начальном периоде, уже нельзя, потому что цена недвижимости за это время существенно выросла. Сейчас над проблемой работает конкурсный управляющий, который запустил процесс получения разрешительной документации для скорейшего возобновления строительства.

На общем собрании дольщиков принято решение привлечь для достройки домов средства инвесторов. Как считают специалисты, инвесторам может быть интересно предложение, поскольку объект имеет выгодное расположение и есть большое количество квартир, свободных от прав дольщиков.