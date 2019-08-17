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В Саратовской области реализуется проект «Путешествие по Большому Караману. Перекрёстки истории»

Новости


«Путешествие по Большому Караману. Перекрёстки истории» - проект Советской местной организации Всероссийского общества инвалидов и Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, который ставит своей целью вовлечение людей пожилого возраста и инвалидов в образовательную просветительскую деятельность по вопросам истории и этнографии Саратовского Заволжья.

Проект стал победителем конкурса «Серебряный возраст» от «Раффайзен банк» и первого конкурса Фонда Президентских грантов.

В рамках проекта в трёх посёлках района создаются краеведческие кружки, которые готовят исторические реконструкции, разрабатываются три маршрута историко-познавательного туризма по историческим местам вдоль Большого Карамана.

Для членов кружков уже проведено четыре семинара по истории этих мест. Возможность самим участвовать в изучении истории родного края и исторических реконструкциях оказался очень привлекательным для жителей района, и в кружки записываются всё больше и больше людей, включая молодёжь.

Советский район расположен на левом берегу Волги в степной зоне, в долине реки Большой Караман. Территория Саратовского Заволжья была обитаема ещё с древних времён. Здесь на протяжении веков существовали населённые пункты от скифов и сарматов до Хазарского каганата и Золотой Орды, от ногаев и калмыков до немецких кантонов. Эта территория была коридором с Востока на Запад во времена Великого переселения народов, по которому проходили гунны, болгары, авары, венгры, печенеги, половцы и другие народы.