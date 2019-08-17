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В Саратове продолжается третий этап чемпионата России - 2019 по пляжному футболу

Новости


В четверг, 15 августа, в Саратове продолжился третий этап чемпионата России - 2019 по пляжному футболу. В заключительном матче 11-го тура "Дельта" сумела крупно обыграть московский "Локомотив" - 8:1.

Саратовская команда очень мощно начала матч: за первые две минуты Андрей Андреев и Танжер до Носименто Алвес сделали счёт 2:0. До первого перерыва Игор Матеус реализовал пенальти после фола и удаления Максима Роговского. Во втором периоде "Дельта" снова не позволила сопернику забить, а сама отличилась дважды: Андрей Виноградов и Станистав Кошарный довели счёт до крупного. "Локомотив" начал третий период активно и даже забил гол усилиями Николая Крышанова, но окончательный счёт установили игроки саратовского клуба: Тангер, Игор и Орхан Тагиев - 8:1.

Как отмечает Вeachsoccer.ru, лучшим игроком матча признан Станислав Кошарный ("Дельта" (Саратов).

"Дельта", одержав победу и набрав три очка, опередила в турнирной таблице "Локомотив" и поднялась на четвёртое место. В 12-м туре чемпионата России "Локомотив" сыграет с ЭЛМОНТом, а "Дельта" - с "Крыльями Советов".