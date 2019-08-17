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Пенсионный фонд России: Как продлить выплату по случаю потери кормильца студентам дневной формы обучения

Новости
Пенсионный фонд России: Как продлить выплату по случаю потери кормильца студентам дневной формы обучения

В Саратовской области пенсию по случаю потери кормильца получают более 17,9 тыс. детей в возрасте до 18 лет и почти 6,5 тыс. детей в возрасте от 18 до 23 лет.

Накануне нового учебного года Отделение ПФР по Саратовской области напоминает: получателям пенсии по случаю потери кормильца, которым исполнилось 18 лет, необходимо продлить выплату пенсии, подтвердив факт очного обучения.

Для этого совершеннолетним студентам нужно представить в управление ПФР справку из учебного заведения о факте очного обучения. Справку достаточно принести один раз в начале обучения.

В ней должна содержаться следующая информация:
- угловой штамп образовательного учреждения, дата выдачи и регистрационный номер;
- ФИО обучающегося полностью, дата рождения;
- наименование образовательного учреждения;
- статус образовательного учреждения;
- факт очной формы обучения;
- срок обучения (начало и окончание);
- основание выдачи справки (номер и дата приказа о зачислении в образовательное учреждение);
- печать и подпись руководителя образовательного учреждения или его подразделения с расшифровкой.

На пенсию по случаю потери кормильца имеют право нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. Таковыми признаются несовершеннолетние дети (до достижения ими 18 лет), а также дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов (до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет).

Следует помнить, что именно очная форма обучения является главным условием для продления выплаты пенсии по случаю потери кормильца.

Если по каким-либо причинам студент прекращает учебу либо переводится на вечернее или заочное отделение, то право на пенсию он теряет. О таких случаях получателю пенсии следует известить управление ПФР, которое осуществляет выплату. При несвоевременном извещении может возникнуть переплата сумм пенсии, которая подлежит возврату.