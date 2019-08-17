Администрация президента России обратилась к губернатору Саратовской области с просьбой оказать финансовую и организационную помощь книжному фестивалю "Волжская волна"
В администрации Президента Российской Федерации высоко оценили проводимую в Саратове международную книжную ярмарку-фестиваль "Волжская волна".
Советник Президента Российской Федерации Владимир Ильич Толстой в своем письме на имя губернатора Саратовской области отметил: "Ярмарка уверенно вошла в число наиболее значимых событий культурной жизни, получила признание издательств России и стран ближнего и дальнего зарубежья… Убежден, что продолжение этого яркого и чрезвычайно нужного российскому делу проекта позволит Саратовской области выйти в лидеры в сфере образования, культуры, приобщения граждан к чтению". Владимир Ильич Толстой особо подчеркнул значимость оказания организационной и финансовой поддержки со стороны Правительства Саратовской области для проведения книжного фестиваля, который стал новым брендом региона, - сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.